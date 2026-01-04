現場のアパートを調べる捜査員ら＝1日、水戸市水戸市のアパートで昨年12月31日夜、住人のネイリスト小松本遥さん（31）が殺害された事件で、玄関に大量の血痕があり、壁にも血が付着していたことが4日、水戸署捜査本部への取材で分かった。捜査本部は、小松本さんが玄関で襲われた可能性があるとみて調べている。捜査本部によると、小松本さんは首を刺されていたほか、頭部には殴られたような痕が十数カ所あり、骨折している箇