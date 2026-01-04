1月4日、京都競馬場で行われた4R・3歳新馬戦（ダ1800m）は、永島まなみ騎乗の4番人気、ペイシャプル（牡3・栗東・高橋康之）が快勝した。5馬身差の2着にハイビッグゴールド（牡3・栗東・谷潔）、3着に1番人気のウインモンクール（牡3・栗東・新谷功一）が入った。勝ちタイムは1:55.2（良）。2番人気で国分優作騎乗、ハイロード（牡3・栗東・浜田多実雄）は、5着敗退。【京都1R】西の2026年オープニングレースはリーグナイトと