1月4日、京都競馬場で行われた1R・3歳未勝利（ダ1200m）は、田山旺佑騎乗の1番人気、リーグナイト（牡3・栗東・新谷功一）が勝利した。3/4馬身差の2着にビスケットアソート（牡3・栗東・武英智）、3着にミラヴェリタ（牝3・栗東・吉村圭司）が入った。勝ちタイムは1:13.2（良）。2番人気で今村聖奈騎乗、タナスーペルノーバ（牡3・栗東・寺島良）は、4着敗退。【中山1R】東の初笑いは横山武史騎乗 フュルスティン人気に応える