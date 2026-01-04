米放送局が予想打線を公開…岡本は「7番・三塁」米メディアは3日（日本時間4日）、巨人からポスティングシステムでメジャー挑戦を目指す岡本和真内野手が、ブルージェイズと4年契約で合意したと報じた。米放送局「FOXSports」はさっそく予想打線を公開。ファンも「この打線はとんでもない」と期待を膨らませている。同メディアは公式X（旧ツイッター）に「カズマ・オカモトが契約したとの報道を受けてのブルージェイズの新し