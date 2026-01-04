1月4日、中山競馬場で行われた1R・3歳未勝利（牝・ダ1200m）は、横山武史騎乗の1番人気、フュルスティン（牝3・美浦・加藤士津八）が快勝した。2馬身差の2着にプラチナムディスク（牝3・美浦・小笠倫弘）、3着にアクロスメモリア（牝3・美浦・田島俊明）が入った。勝ちタイムは1:12.7（稍重）。2番人気で横山琉人騎乗、マリノレーヴェ（牝3・美浦・鈴木慎太郎）は、8着敗退。【中山金杯】4連勝中カネラフィーナは3枠3番断然の