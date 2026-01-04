【モデルプレス＝2026/01/04】モデルで女優の鈴木美羽が1月3日、自身のInstagramを更新。手書きの年賀状を公開し、話題を呼んでいる。【写真】特撮「ブンブンジャー」ヒロイン「習字の腕前すごい」達筆な文字が躍る手描き年賀状◆鈴木美羽、達筆な文字が躍る手書き年賀状を披露鈴木は「改めまして、あけましておめでとうございます」「今年も手書き年賀状書いた」と綴り、青空をバックに手書きの年賀状を公開。躍動感のある「馬」