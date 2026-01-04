【モデルプレス＝2026/01/04】タレントの磯山さやかが1月3日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。年始から救急外来を受診していたことを報告した。【写真】磯山さやか、美ボディ際立つドレス姿◆磯山さやか、年始早々救急外来へ磯山は「健康な一年をと願って早々、昨日、救急外来にお世話になってしまい、病院の皆様、愛犬を預かってくれ付き添ってくれた友人夫婦に感謝で溢れた1日でした」と1月2日から体調不良だったことを告白。