広島の小園海斗内野手が４日、広島市内で自主トレを公開した。２５年セ・リーグの首位打者、最高出率の２冠の好打者は、３月開催のＷＢＣメンバーの有力候補。「まだ何も連絡きていないですけど、候補として名前を挙げてもらっている。出たい気持ちは強い。早めに準備して、という感じで今年はやってます」と、意気込んだ。本職は遊撃ながら、２４年秋のプレミア１２では二塁手としてベストナインに選ばれた。「ホームランを打