１２月２９日、津湾雲頂高層展望台で夕日を観賞する人々。（ドローンから、天津＝新華社記者／孫凡越）【新華社天津1月4日】中国天津市では元日連休（1〜3日）期間中、昨年オープンした「津湾雲頂高層展望台」と「天津の心・津塔観光ホール」に多くの市民や観光客が集まり、新年の風景を楽しんだ。１日、津湾雲頂高層展望台で夜景を眺める観光客。（天津＝新華社記者／孫凡越）2カ所の展望デッキはいずれも高さ300メートル以上