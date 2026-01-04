◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)前日3日に終わった第102回箱根駅伝。2区では城西大のV.キムタイ選手が、これまでの記録を22秒更新する区間新記録をマークしました。城西大にとっては初の留学生ランナーとなりましたが、監督が声かけに苦戦する様子ものぞかせました。運営管理車の助手席に乗り込んだ城西大・櫛部静二監督。助手席のドアの内側には英語で指示を送るための“カンペ”が貼られました。櫛部監督