年齢を重ねるごとに、人付き合いに疲れてしまう……そんな悩みを抱えるママは少なくありません。投稿者さんは若い頃は職場でも、友人関係でも悩まなかったのに、40代になってから「人間関係がしんどい」「いい人が周りにいない」と感じてしまうようになったそうです。『私は今、40歳なのですが、人間関係に疲れてしまいました。周りにいる人が面倒な人ばかりだなと感じています。最近は人となんだかうまくいかないです』歳を重ねる