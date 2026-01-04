元楽天監督の大久保博元氏（58）が4日、自身のYouTube「デーブ大久保チャンネル」を更新。ブルージェイズと4年総額6000万ドル（約94億2000万円）で契約した岡本和真内野手（29）のポジションを予想した。大久保氏は「一番よかったのは勝てるチームでレギュラー（クラス）の金額をもらえたこと」と喜んだ。ブルージェイズは大谷翔平らのドジャースと世界一をかけてワールドシリーズを戦った相手。分厚い戦力にどう入り込むか