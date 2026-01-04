長崎出身のラッパーTeteが新曲「VERETTA FLOW」を1月1日にリリースした。この曲はIOが主宰するレーベル・VERETTA SOUNDSからのリリースであり、新たにTeteが所属することが発表となっている。また、同楽曲のMUSIC VIDEOも新たに開設された彼の公式YouTubeチャンネルにて公開。監督はKen Harakiが務めている。＜リリース情報＞Tete「VERETTA FLOW」配信中https://linkco.re/r1v5qXt6Tete https://www.instagram.com/tetetove/VERETT