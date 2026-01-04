マーケティング情報サイトの株式会社ワカモノリサーチは４日、全国の現役高校生（男女２４５人）に実施した「あなたは福袋に魅力を感じますか？」というアンケート調査の結果を公開。６８．２％が「魅力を感じる」と回答したことが分かった。以下は主なアンケートに寄せられた声。【福袋肯定派】「いつもよりお得に買えるから」「お得にコスメとか買えるから」「お得に買い物ができることが多いから」「ほぼほぼの福袋は