ファンの歓声に応える西武・高橋＝昨年7月、ベルーナドーム西武は4日、昨季終了後からポスティングシステムを利用して米大リーグ移籍を目指していた高橋光成投手（28）と、契約合意に達したと発表した。米東部時間4日午後5時（日本時間5日午前7時）の米球団との交渉期限を前に、残留が決まった。西武の広池浩司球団本部長は「メジャー契約の話があった中で、今季もライオンズでプレーすることを選んでくれて心強く思う。チーム