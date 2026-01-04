サッカーの第１０４回全国高校選手権大会（読売新聞社など後援）は４日、浦和駒場スタジアムとＵｖａｎｃｅとどろきスタジアムで準々決勝が行われ、鹿島学園（茨城）が興国（大阪）に３―１で勝利し、１７大会ぶりの準決勝進出を決めた。尚志（福島）は１―０で帝京長岡（新潟）を破り、２０１８年度大会以来となる４強入りを果たした。