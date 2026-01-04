新日本プロレスの棚橋弘至（４９）が４日の東京ドーム大会で現役を引退する。オカダ・カズチカとの一騎打ち。チケット完売で超満員のドームに、どのような景色が描かれるのだろうか。２００８、０９年をプロレス担当として過ごした。０８年４月、全日本のチャンピオン・カーニバル決勝の諏訪魔戦で左膝前十字靭帯を断裂。手術後の退院を取材した際、千葉から世田谷区野毛の新日本プロレス道場まで車に同乗する機会があった。