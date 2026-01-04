三重県警は18ある警察署の中でも、警察官の定数が少ない熊野署と紀宝署が、休日と夜間に連携して業務に当たる「ブロック運用」を、4日から試験的に導入しました。 【写真を見る】三重の2つの警察署で“ブロック運用”試験導入 警察官の定数少ない熊野署と紀宝署 休日と夜間に連携し初動態勢の拡充へ ｢働き方改革｣にも繋がるか 「ブロック運用」は、平日は午後5時15分から翌日の午前8時半まで、土日祝日は午前8時半から休日明けの