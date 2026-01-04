2025年の日本と台湾の相互交流人口が前年を上回り、過去最多となることが確実になった。昨年10月に閉幕した大阪・関西万博に来場した海外客でも、国・地域別で台湾が最多を占めた。台湾メディアが伝えた。台湾・中央通信社が紹介した日本政府観光局（JNTO）の報道資料によれば、25年1月から11月までに台湾から訪日した台湾人は推計で延べ617万5000人となり、24年1年間の604万4400人を超えた。訪台日本人客は交通部観光署（観光庁）