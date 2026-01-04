「タイは安い」…多くの日本人が抱いていたイメージが今、大きく揺らいでいる。その背景にあるのは、タイの通貨「バーツ」の急騰と都市部のインフレだ。コロナ禍が明けて、かつての観光立国としての姿を取り戻したかのように見えたタイだが、再びタイの観光産業は大きな課題に直面している。■タイの価格に変化 ビール一杯が“1000円”に!?日本から年間100万人以上が訪れ、「コスパ最強の楽園」として長年愛されているアジア有数の