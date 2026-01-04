4日（日）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のデンソーエアリービーズは、1月17日（土）、18日（日）にダイセンアリーナ西尾で行われる第13節群馬グリーンウイングス戦のホームゲームイベントの詳細をクラブ公式サイトで発表した。 2026年最初のホームゲームとなるこの試合は、デンソーのマザータウンである愛知県西尾市で開催される。当