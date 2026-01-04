「全国高校サッカー選手権・準々決勝、鹿島学園３−１興国」（４日、Ｕｖａｎｃｅとどろきスタジアム）興国（大阪）は鹿島学園（茨城）に攻守で上回れて敗戦。大会前に一部部員による飲酒騒動で揺れた中、１回戦の初勝利から快進撃が続いていたが準決勝進出を逃した。０−０の前半１７分にＰＫを決められて失点。反撃に出たい後半は、開始早々の５分に追加点を奪われて出鼻をくじかれた。同２２分に前半にＰＫを決めた鹿島学