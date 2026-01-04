消防車両のイメージ4日午前1時55分ごろ、北海道石狩市浜益区幌で「向かいの家が燃えている」と付近住民から119番があった。札幌・北署や地元消防によると、住宅から出火して周辺の少なくとも計6棟が焼け、約11時間後に鎮火した。けが人はいない。強風にあおられて飛び火したとみられる。石狩市などによると、火災の影響で約190戸が停電。市が避難を呼びかけ、住民約20人が一時、近くの集会所に避難した。現場は海に近い住宅街