西武からポスティング制度でMLB移籍を目指していた高橋光成（28）は、今オフでの移籍は断念する形となった。4日、西武が球団公式HPで高橋との契約に合意したと発表した。ポスティングの交渉期限が日本時間の1月5日午前7時に迫っていた中、26年シーズンも西武でプレーすることに。球団の広池浩司本部長がコメントを発表。「メジャー契約の話があったなかで、今季もライオンズでプレーすることを選んでくれて、心強く思います。Ų