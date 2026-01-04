『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した井口裕香声優グラビアの最高傑作、井口裕香（いぐち・ゆか）が、1月5日（月）発売『週刊プレイボーイ3・4合併号』のグラビアに登場。記念すべき新年1発目の撮り下ろしは週プレから。2026年も、たくさんお世話になります！【写真】井口裕香の撮り下ろしグラビア＊＊＊【自然体なグラビアが好きになってきた】――新年1発目のグラビア。自然体で柔らかな表情が印象的で、またいつもと違