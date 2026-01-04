『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した竹中知華デジタル写真集『TOMOKA』の空前絶後の大ヒットを記念して、「令和のスイカップアナウンサー」、"TOMOKA"こと竹中知華（たけなか・ともか）が、1月5日（月）発売『週刊プレイボーイ3・4合併号』のグラビアに帰ってきた！1月19日に44歳へと進化する彼女の快進撃から目が離せない！【写真】「令和のスイカップアナウンサー」竹中知華のグラビア＊＊＊【写真集大ヒット!!初