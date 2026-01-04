日本テレビ系バラエティ特番『ウルトラマンDASH』が、きょう4日(18:30〜)に放送。『第102回東京箱根間往復大学駅伝競走』で総合優勝を果たした青山学院大学陸上競技部が参戦する。黒田朝日選手今回は、全長約6kmの勾配険しい山間の道のりで、富士山麓最強山登り電車よりも早くゴールを目指す難関ミッションに再挑戦。昨年惜しくも19秒差で電車に敗北を喫した青山学院が、リベンジマッチに挑む。箱根駅伝５区で驚異の区間新記録を樹