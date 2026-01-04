最上義光と「初市」山形県には初飴（はつあめ）という郷土菓子があります。今回はこの由来について解説します。山形市観光協会 公式ウェブサイトより山形県山形市の冬の風物詩として知られる初市。1月10日に、市内の七日町大通りに縁起物を販売する露店が立ち並ぶイベントで、例年、山形市内外から二十万人以上もの人々が訪れます。露店には、商業の株が上がることを願うカブや、長生きを象徴する白ひげといった縁起の良い野菜が並