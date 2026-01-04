ラッパーのエイサップ・ロッキーが、幼少期を過ごした集合住宅に住む人々の家賃を援助した。ニューヨークのハーレム地区で育ったロッキーは、ファン待望の新作アルバム「Don't Be Dumb」のリリースを記念して家賃支払いのリワードプログラム「Bilt」と提携、当時住んでいた建物の住人の1月の家賃を負担した。 【写真】いまではすっかりセレブに！ゴージャスなパー