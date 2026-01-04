小林祐希がシンガポールで新たな挑戦シンガポール1部BGタンピネス・ローバースFCが1月4日、元日本代表MF小林祐希が加入することを発表した。小林は昨季限りでJFLのいわてグルージャ盛岡と契約が満了。シンガポールの地で新たな挑戦をスタートさせる。現在33歳の小林は、東京ヴェルディの下部組織からトップチームへ昇格し、プロキャリアをスタート。その後、ジュビロ磐田を経て、2016年にオランダ1部SCヘーレンフェーンへ移籍