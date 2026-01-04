室町時代の能楽師・世阿弥にちなむ三重県伊賀市守田町の通称「世阿弥公園」で、銅像「世阿弥の母の像」がなくなっているのが見つかった。盗難とみられ、公園と像を所有する市は近く伊賀署に被害届を出す。像は台座（高さ約１・１５メートル）の上にあったが、今は削られたような跡が残る。昨年１２月２７日に市民が気づき、市に通報した。銘板によると、像は１９７５年、建設大手「鹿島建設」元会長・鹿島守之助氏（故人）が