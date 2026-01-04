第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の復路レースが３日行われ、埼玉県内に練習拠点がある６校では、早稲田大（所沢市）が１０時間４４分２９秒で総合４位となった。７位の城西大（坂戸市）とともに、翌年の本大会に出場できるシード権を守った。東洋大（川越市）は１４位、東京国際大（坂戸市）は１６位、大東文化大（東松山市）は１９位、立教大（新座市）は２０位だった。（敬称略）入学後もまめに声かけ東京