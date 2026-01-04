今季前半戦は批判を浴びることも多かったが、リヴァプールMFフロリアン・ヴィルツは後半戦こそ真価を発揮できるだろうか。12月27日のウォルバーハンプトン戦では加入後初ゴールを記録するなど、徐々に形は見えてきている。クラブOBのダニエル・スタリッジ氏も、ここ数週間で大きな改善が見られると評価している。「彼はここ数週間素晴らしいプレイを見せているよ。自信を深め、正しいスペースでボールを持てている。ピッチ上での自