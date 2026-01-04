セレッソ大阪は4日、元日本代表GK中村航輔の獲得を発表した。柏レイソルの下部組織で育ち、2013年にトップチームに昇格。その後2015年にアビスパ福岡へ期限付き移籍を果たすと一気にブレイクした中村。翌年に復帰し柏の正GKの座についた。2017年には日本代表にも選ばれ、翌年のロシアW杯のメンバーにも選ばれた中村は2021年より海外挑戦を決断し、ポルトガルのポルティモネンへ完全移籍を果たした。同クラブでは公式戦59試合に出場