立憲民主党の野田代表は年頭の記者会見を開き、過去最大となる122.3兆円の2026年度予算案について、「あまりにも規模が大き過ぎるのではないか」と話し、今月末から始まる通常国会で妥当性を検証していく考えを示しました。立憲民主党野田代表「コロナ禍が過ぎた後としては、あまりにも規模が大き過ぎるんではないかという印象を持っています」野田代表は新年度予算案についてこのように述べ、「省庁別審査をしっかりやって無駄