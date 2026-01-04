◆第１０４回全国高校サッカー選手権準々決勝尚志（福島）１―０帝京長岡（新潟）（４日・浦和駒場）尚志がＦＷ臼井蒼悟の決勝ゴールで帝京長岡に勝利し、選手権では１８年度以来、７大会ぶり３度目のベスト４進出を決めた。０―０の後半２１分、左サイドでＭＦ田上がボールを奪うと、裏に抜け出したＦＷ根木がラストパス。これをＦＷ臼井が冷静に決め、先制に成功した。臼井は３回戦の神戸弘陵戦に続き、２試合連続ゴールと