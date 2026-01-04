立憲民主党の野田代表は年頭の記者会見を開き、今年の通常国会について「熟議というのは今回も基本的には変わらない」と話した上で、高市政権との立場の違いを明確にしていく方針を示しました。立憲民主党野田代表「やっぱり丁寧な議論をしていくという、熟議というのは今回も基本的には変わらないというふうに思います」野田代表は今月末から始まる通常国会に向けて、高市政権に対して「対案を出して違いを明確にしていくという