歌手の和田アキ子（75）が4日、TBS「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）に生出演。3月に終了する番組への思いを語った。この日は新年1回目ということで、「3月までの注目トピックス一気見」したほか、3月29日の最終回まで、「おまかせならではの特別企画を続々放送予定」と報告。この日はアッコネタが1番面白い芸人を決める「AKOー1GP」を初開催した。賞金40万円をかけ、トム・ブラウン、ニッポンの社長。マシンガンズ、