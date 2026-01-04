FC東京は4日、元デンマーク代表DFアレクサンダー・ショルツおよび韓国代表GKキム・スンギュと、明治安田J1百年構想リーグ期間の契約更新で合意したことを発表した。現在33歳のショルツは、ベルギーのスタンダール・リエージュやクラブ・ブルッヘ、母国ミッティラン、浦和レッズ、カタールのアル・ワクラなどでもプレー。2025年夏からFC東京に加入し、J1リーグで16試合出場2得点、天皇杯で4試合出場を記録した。一方、現在35