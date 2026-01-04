女優の小泉今日子（59）が、3日放送のBSフジ特番「飯島直子の今夜一杯いっちゃう？」（通常回は木曜後10・00）に出演。オーディションの審査員をした際の経験談を語った。この日はドラマで共演した飯島直子と韓国2人旅。飲食店に入ると、隣のテーブルには韓国の若手俳優、女優がいた。そこで小泉のドラマを見ていたという俳優から「オーディションのアドバイスをしてほしい」と懇願された。小泉はオーディションを受けた経験