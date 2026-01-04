◆第１０４回全国高校サッカー選手権準々決勝鹿島学園（茨城）３―１興国（大阪）（４日、ＵｖａｎｃｅとどろきスタジアムｂｙＦｕｊｉｔｓｕ）鹿島学園が２００８年度大会以来、１７大会ぶりの４強進出を果たした。準決勝（１０日・ＭＵＦＧ国立）で大津（熊本）―流通経大柏（千葉）の勝者と対戦する。前半１７分、鹿島学園はＭＦ清水朔玖（さく、３年）に３試合連発となるＰＫを右足で確実に決めて先制した。清水の