きょう（4日）昼ごろ、東京・西東京市で住宅5棟が焼ける火事があり、このうち1棟が全焼しました。けが人はいませんでした。きょう午前11時20分ごろ、西東京市谷戸町の2階建て住宅があわせて5棟焼ける火事がありました。警視庁や東京消防庁によりますと、消防車などあわせて21台が出動し、火はおよそ1時間後にほぼ消し止められましたが、火元とみられる住宅1棟が80平方メートル焼けて全焼したほか、周辺の住宅4棟も一部が焼けたとい