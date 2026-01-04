【モデルプレス＝2026/01/04】SixTONESのジェシーが、2026年1月3日放送のラジオ番組「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」（ニッポン放送／毎週土曜23時30分〜）に田中樹とともに出演。ハリウッド俳優との2ショットの裏側を語った。【写真】SixTONESジェシーが対面した大物ハリウッド俳優◆SixTONESジェシー、ジョニー・デップとの初対面の裏側語る2025年12月3日、突然ジョニー・デップとの2ショットを自身のInsta