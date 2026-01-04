【モデルプレス＝2026/01/04】女優の浜辺美波が1月4日、自身のX（旧Twitter）を更新。食あたりになったことを報告した。【写真】浜辺美波「思わず見惚れちゃう」ノースリ姿の近影◆浜辺美波、食あたりを報告浜辺は「明けましておめでとうございま食あたり！年始早々、食あたりかましてしまいまして、お水も経口補水液も体が拒否していました！」と食あたりになったことを報告。続けて「やっと少しづつ復活！」と回復傾向であること