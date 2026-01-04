◇第104回全国高校サッカー選手権準々決勝尚志1―0帝京長岡（2026年1月4日浦和駒場）尚志（福島）が帝京長岡（新潟）に競り勝ち、18年度以来7大会ぶり3度目の準決勝進出を決めた。前半から長短のパスをつないで主導権を握った尚志は0―0で迎えた後半21分、鮮やかなショートカウンターから先制ゴール。中盤でボールを奪うと、背後に抜け出したFW根木翔大のラストパスをFW臼井蒼悟が流し込んで均衡を破った。その後は手