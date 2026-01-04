言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、言葉の「頭」にも「最後」にも、季節や時間の移ろいを感じさせる3文字が隠れています。音の響きを楽しみながら、ぴったりの言葉を導き出してくださいね。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。せい□□□しん□□□□□□かん□□□ぶん答えを見る↓↓↓↓↓正解：しゅん正解は「しゅん」でした。▼解説それぞれの言