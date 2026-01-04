［高校選手権・準々決勝］１月４日１月４日、第104回全国高校サッカー選手権の準々決勝・第１試合の２ゲームが開催され、尚志、鹿島学園が４強に駒を進めた。浦和駒場スタジアムでは尚志と帝京長岡が激突した。序盤から両者譲らぬ展開。共にチャンスを作り出すがモノにできず、試合は０−０で折り返す。迎えた後半も一進一退の攻防のなか、尚志が均衡を破る。21分、根木翔大のラストパスから臼井蒼悟が冷静にフィニッシュした