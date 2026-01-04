モテモテっぷりを発揮している人気女性芸人が、運命の最終決断を下した。【映像】イケメンK-1選手と熱烈ハグする人気女性芸人2026年1月2日、恋愛バラエティ番組『ラブタイムトラベル』が放送された。本番組は「もし、違う時代に出会っていたら2人は恋に落ちていたのか？」を検証するため70年代＆90年代に“タイムトラベル”。時代のファッションとデートで恋をする恋愛番組だ。舞台は横浜。MCを横澤夏子が務め、スタジオゲスト