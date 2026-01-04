タレント村重杏奈（27）が、3日深夜放送のフジテレビ系「スターの家計簿、見直します」（深夜1時20分）に出演。買い物の意識の変化について話した。スーパーでの買い物について、村重は「ちょっと前までは、スーパーは、芸能人は『成城石井』にしか行かないイメージがあって。高い物をなるべく選んでいたんですけど」と話した。ただ、今は「最近は逆に、『村重も20パーセントオフとか買うんだ』って思われたいというか」という。「