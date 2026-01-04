京都１１Ｒ・京都金杯・Ｇ３・馬トク激走馬＝トロヴァトーレ昨年のダービー卿チャレンジトロフィーを制したレイデオロ産駒。安田記念の大敗（１７着）後、２度ダートを使われたが、今回は適鞍がないため、３戦ぶりの芝への投入。ただ実績のあるマイル戦なら侮れない存在であることは間違いない。鹿戸雄一調教師も「芝の方が折り合いは難しいが、勝つ力はある」と地力の高さに期待を寄せていた。前走後は、１２月９日に外厩・ノ